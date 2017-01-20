Kanatsız Melek" Karnesini Aldı

İSMAİL KAYA - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaşayan, doğuştan iki kolu olmadığı için çevresindekilerin "Kanatsız Melek" olarak isimlendirdiği 3. sınıf öğrencisi Elif Melek Parlak, karnesini aldı.



Doğuştan iki kolu olmayan, tüm ihtiyaçlarını ayaklarıyla karşılayan Şeyhbaba İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Elif Melek Parlak, karnesini İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Tünçmen'in elinden aldı.



Ana sınıfı ve birinci sınıfı evde eğitim görerek tamamladıktan sonra ailesinin kararı üzerine geçen yıl örgün eğitime devam eden Parlak, başarısı sayesinde bu yılın ilk dönemini takdirle geçti.



Her gün ailesi tarafından okula getirilen ve sınıfta onun için özel yapılan bir sırada oturan Parlak, kısa sürede hem arkadaşlarına hem de okula alışarak başarı sağladı.



Kolları olmadığı için çevresindekiler ve arkadaşları tarafından kendisine "Kanatsız Melek" denilen Parlak, okulda gösterdiği başarıyla da örnek bir öğrenci oldu.



"Elif bizim için bir başarı abidesidir"



Parlak'a karnesini veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Tünçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Parlak'ın karnesindeki başarısı karşısında hayranlık duyduğunu belirterek bu başarıda emeği geçen aileye ve öğretmenlere teşekkür etti.



Öğrencinin azimle neler başarılabileceğini herkese gösterdiğini ifade eden Tünçmen, "Hayatta tutunmak, bir şeyler başarmanın hiçbir engelinin olmadığının somut örneğini Elif Melek'tir. Elif çok başarılı, çok gayretli, bütün engellerin aşılabileceğini hepimize yaşattı. Elif azim gösterdiği takdirde her şeyi elde edebileceğine inanıyorum." dedi.



Okul Müdürü Aziz Darıcı da "Kanatsız melek dediğimiz Elif Melek Parlak'ı tebrik ediyorum. Çok başarılı bir öğrencimiz. O haliyle bile insanlara enerji, umut veren bir öğrencimiz. Elif bizim için bir başarı hikayesi ve abidesidir." diye konuştu.



Küçük kızın babası Mehmet ve annesi Çiğdem Parlak da kızlarının karne heyecanını paylaştıklarını dile getirerek öğretmenleri Mehmet Ali Karadağ'a verdiği emekler için teşekkür etti.