Kanatsız Güvercinler
Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 11 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 11 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.
Bir adada yaşayan iki insan... Sophie ve Salih... Sophie güneyli, Salih kuzeyli... Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını farkederler. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi.
Yazan: Tiyatro Aşhk
Yöneten: Hüseyin Köroğlu
Dramaturg: Dilek Tekintaş
Müzik: Oktay Şenol
Koreografi: Arda Alpkıray
Dekor: Ayhan Doğan
Oynayanlar: Şenay Saçbüker - Hüseyin Köroğlu - Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş
Yönetmen Yardımcıları: Neslihan Uludağ Elbir- Alara Köroğlu
Afiş Tasarım: Genco Demirer
Grafik Tasarım: Alara Köroğlu Fotoğraflar: Yağmur Yağmur - Alara Köroğlu
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11
Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Kanatsız Güvercinler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır