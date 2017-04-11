Kanatsız Güvercinler

Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 11 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Kanatsız Güvercinler

Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 11 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.

Bir adada yaşayan iki insan... Sophie ve Salih... Sophie güneyli, Salih kuzeyli... Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını farkederler. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi.

Yazan: Tiyatro Aşhk

Yöneten: Hüseyin Köroğlu

Dramaturg: Dilek Tekintaş

Müzik: Oktay Şenol

Koreografi: Arda Alpkıray

Dekor: Ayhan Doğan

Oynayanlar: Şenay Saçbüker - Hüseyin Köroğlu - Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş

Yönetmen Yardımcıları: Neslihan Uludağ Elbir- Alara Köroğlu

Afiş Tasarım: Genco Demirer

Grafik Tasarım: Alara Köroğlu Fotoğraflar: Yağmur Yağmur - Alara Köroğlu

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11

Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Kanatsız Güvercinler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Yağmur Yağmur, Haldun Taner, Caddebostan, Ayhan Doğan, Osman Alkaş, Yönetmen, 11 Nisan, Istanbul, İstanbul, Köroğlu
sponsored ads