Hüseyin Köroğlu'nun yönettiği "Kanatsız Güvercinler" tiyatro oyunu, 11 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyicisiyle buluşuyor.



Bir adada yaşayan iki insan... Sophie ve Salih... Sophie güneyli, Salih kuzeyli... Kader onları bir avluda ilk kez karşılaştırıyor. Her şey çok sıradanmış gibi giderken, aslında büyük bir karmaşanın aktörleri olduklarını farkederler. Çözümsüz gibi görünen bu koşullardan çıkmaları için tek bir umut ışığı vardır; o da sevgi.



Yazan: Tiyatro Aşhk



Yöneten: Hüseyin Köroğlu



Dramaturg: Dilek Tekintaş



Müzik: Oktay Şenol



Koreografi: Arda Alpkıray



Dekor: Ayhan Doğan



Oynayanlar: Şenay Saçbüker - Hüseyin Köroğlu - Neslihan Uludağ Elbir ve Osman Alkaş



Yönetmen Yardımcıları: Neslihan Uludağ Elbir- Alara Köroğlu



Afiş Tasarım: Genco Demirer



Grafik Tasarım: Alara Köroğlu Fotoğraflar: Yağmur Yağmur - Alara Köroğlu



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Caddebostan Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bağdat caddesi Haldun Taner sok. No: 11



Başlangıç Saati : 11.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 11.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Kanatsız Güvercinler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır