Kanatlı Sektörü Can Çekişiyor

Bursa, Yenişehir ve İznik Kanatlı Et Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Basri Lapacı, tavuk üreticilerinin can çekiştiğini ileri sürdü.



Birlik Başkanı Hasan Basri Lapacı, yaptığı açıklamada, "İki yıldan bu yana kanatlı et üretimi yapan firmalar, fason bakım ücretlerini sürekli geri çekiyor. Yıllık 6 parti olan bakım sayısının 4 ile 4,5'a çekilmesi üreticiyi zor durumda bıraktı. Şu anki üretim rakamları maliyeti bile kurtarmıyor. Yeni çiftlikler kuran üreticiler kapasiteyi artırarak yanlış iş yaptı. Maliyet hesabı yapamadılar" dedi.



Üreticinin kullandıkları kredileri bile geri ödeyemeyerek icralık olduğunu anlatan Hasan Basri Lapacı, "Bu hatalar üreticiyi zora soktu. Birliğimize bağlı Yenişehir'de 19, İznik'te ise 6 üyemiz bulunuyor. Olağan genel kurulumuzdan sonra üyelik müracaatlarını yeniden kabul edeceğiz. Ancak sayı ne kadar artarsa artsın şu an için sektör can çekişiyor. Kırsal kalkınma ve İpart desteği ile yapılan yeni kümeslerin sahipleri bu işi bilmiyor. iddi anlamda zarar ederken bize de zarar ettiriyorlar. Bizim en büyük maliyetimiz kömür, işçilik ve enerjidir. Dolar kuru ile bu girdiler arttı. Kanatlı sektörü zirai üretime giriyor, ancak desteklemelerden hiç yararlanamıyoruz" diye dert yandı.



İki sene evvelki kazançlarını şimdi elde edemediklerini belirten Hasan Basri Lapacı, "İki sene evvel kilogram başı üreticiler 50 kuruş alırken, şimdi 40 kuruş alıyor. Ayrıca yıl da 1 milyon 260 bin adet tavuk yetiştirirken, şimdi kümeslerin çoğalmasıyla bu sayı 750-800 binlere düştü. Maliyetler arttı, üretim azaldı. İşçi çıkarmak istemiyoruz. Tarım Bakanlığı bizim bu meselelerimize el atmalı" dedi. - BURSA