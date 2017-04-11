Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Elazığ İl Koordinatörlüğü ev sahipliğinde Elazığ Kanatlı Hayvan Üreticileri Birliği Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.



Toplantıda, kurum ve sektör temsilcileri ile üreticiler kanatlı üretiminin son dönemlerdeki gelişimini ve gelecekle ilgili yapılması gerekenleri istişare etti.



Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Hasan Ünalan, Bakanlığın ve TKDK'nın son dönemlerdeki destekleri ile ülkede kanatlı sektörün büyük bir gelişme gösterdiğini söyledi.



Kanatlı sektöründe aktif üretim yapan yaklaşık 9 bin civarında üretici olduğunu ve sektöre yeni imkanları ile yeni teknolojilerin kazandırılmasıyla bu rakamın daha da artabileceğini vurgulayan Ünalan, "Türkiye olarak 3 milyon ton tavuk üretimi gerçekleştiriyoruz. Bunun yüzde 50'sini ihraç ediyoruz, yüzde 50'sini de iç piyasada tüketiyoruz." diye konuştu.



Elazığ Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tekin Genyüz de dünyada artan gıda ihtiyacı ile tavuk etinin besleyiciliği ve üretim potansiyelinin yüksek olması bakımından öneminin giderek arttığını kaydetti.



İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan ise Elazığ'da kanatlı sektörünün geçmişten gelen bir alt yapıya sahip olduğunu belirterek, son dönemlerdeki yatırımlarla birlikte daha hızlı bir gelişim sürecine girdiğini söyledi.





Bakanlığın üreticiye vermiş olduğu destekler ile birlikte TKDK'nın yüzde 65'e varan hibe desteklerinin kentteki işletme sayısında önemli artış sağladığını ifade eden Karahan, şunları söyledi:



"Bakanlık olarak bütün sektörlere eşit mesafedeyiz. Tüm sektörlerin canlanması, gelişmesi ve üreticilerin bu sektörlerden para kazanmaları en büyük hedefimiz ve gayemizdir. İlimiz açısından cazibeli olan ve son dönemde ciddi gelişme gösteren kanatlı sektörünün daha da gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."



TKDK Elazığ İl Koordinatörü Ülkü Altundiş Yıldız ise genel kurul toplantısına ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi.





Kurum olarak diğer sektörler ile birlikte kanatlı sektörüne de önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Yıldız, "Koordinatörlük olarak 2012 yılından bugüne kadar 103 tane projeye 70 milyon liralık bir yatırım tutarıyla desteklemelerimiz olmuş. Yeni çağrı döneminde 17 kanatlı hayvan üreticisinin projeleri geçmiş durumda. Bunun toplam yatırım tutarı da 21 milyon liradır." ifadelerini kullandı.