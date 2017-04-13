Kanalizasyon ve İçme Suyu Şebekesi Sevinci

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Akça köyünde, 439 bin TL ye mal olan kanalizasyon ve içme suyu şebekesi hizmete sunuldu.



Kaymakam Çelik, yaptığı açıklamada, "Bir yerin yaşanılabilir hale gelebilmesi için öncelikle alt yapı sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Biz de bu doğrultuda kanalizasyon şebekesi ve İçme suyu çalışmalarımıza start vermiştik. Çok kısa sürede de tamamladık. Bu yatırımlarımızla ilçemiz ve ilçemize bağlı köylerimizde de eksikleri tamamlayıp daha rahat yaşanılabilir bir ilçe yapacağız" diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA