Kanalizasyon Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesinin şehrin 30 yıllık altyapı sorununu ortadan kaldırmak için başlattığı altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Adıyaman'da 30 yıldır yenilenmeyen altyapıyı yenilemek için büyük bir çalışma başlatan Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Atatürk Bulvarında yürütülen kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Atatürk Bulvarı kuzey servis yolunda başlatılan çalışmalarda gelinen noktayla ilgili bilgi veren yetkililer, Hal Pazarı civarında başladıkları çalışmaları yaz mevsimi sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söylediler. - ADIYAMAN