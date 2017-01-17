Kanalbitlis Yayın Hayatına Başladı

Bitlis'te ilk etapta internet üzerinden hizmet verecek olan "Kanalbitlis" televizyonu yayın hayatına başladı.



Faaliyetlerini Bitlis'in Tatvan ilçesinden yürütecek olan kentin ilk internet televizyonu "Kanalbitlis" düzenlenen törenle yayın startını verdi. Kurum amirleri, belediye başkanları, STK temsilcileri, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen "Kanalbitlis" televizyonu, davetlilere tanıtıldı. Kanalın ilk konukları ise açılışa katılan davetliler oldu.



Açılış programında konuşan "Kanalbitlis Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Enver Başkan, bin bir emekle kurup bugün açılışını gerçekleştirdikleri televizyon kanalının sevincini yaşadıklarını söyledi. Bitlis'te şu anda ulusal ya da yerel bazda yayın yapan hiçbir televizyon kanalı olmadığına dikkat çeken Enver Başkan, ilk etapta internet üzerinden yayın yapacak olan Kanalbitlis televizyonunun bu alanda ilk olduğunu vurguladı.



Bitlis'in sesi olmasını hedefledikleri Kanalbitlis televizyonunun gerçekleştireceği program ve çekimlerle Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına büyük katkı sunacağını kaydeden Başkan, ilk hedeflerinin uydu üzerinden ulusal yayın yapmak olduğunu kaydetti. Başkan, "Kapanan eski Bitlistv ekibi olarak tekrar bir araya gelerek Kanalbitlis'i kurduk. Bitlis ve ilçelerinin tanıtımına büyük katkı sunarak şehrimizi en iyi şekilde tanıtacak olan televizyonumuz çok şükür yayın hayatına başladı. Bizler arkadaşlarımızın gayretleri ile bugün bu kanalın yayın hayatına başlamasını sağladık. Bizim buradaki en önemli amacımız, bu kentin tanınması ve tanıtılmasına katkı sunmaktır. Bu anlamda da imkanlar dahilinde ilk olarak internet üzerinden yayın hayatına başlamış bulunuyoruz. Ancak Kanalbitlis ailesi olarak bununla yetinmeyip uydu üzerinden ulusal bazda yayın yapmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bu hedefimize ulaşırsak, ilimize ve hemşehrilerimize katkımız çok daha büyük olacaktır. Ben bu vesile ile bizleri bu yolda yalnız bırakmayan ve her zaman destek sunan tüm değerli dostlarımıza teşekkürü borç biliyor, yine bizi böyle mutlu bir günde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.



Açılışa katılan davetliler ise, Bitlis'in sesi olacak olan Kanalbitlis'in Bitlis'e hayırlı olmasını dileyerek, başarı dileğinde bulundular.



Düzenlenen açılış programına Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası (TATSO) Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin, Bitlis Gazeteciler Cemiyeti (BİGACEM) üyeleri, STK temsilcileri ve davetliler katıldı. - BİTLİS