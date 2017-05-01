Kanala Uçan Sürücü: 'Otomobilim Serinlemek İstedi'

Kanala uçan sürücü: "Otomobilim serinlemek istedi"

Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu

Dalgıç polisin suda ters dönen aracın içinden çıkardığı sürücü, "Otomobilim hava sıcak olduğu için serinlemek istedi, ben ancak buzlu suda serinlerim ben serinleyemedim" dedi



ADANA - Adana'da direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil sulama kanalına uçtu. Dalgıç polisin sudan çıkardığı sürücünün, "Otomobilim hava sıcak olduğu için serinlemek istedi, ben ancak buzlu suda serinlerim ben serinleyemedim" demesi dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre, Seyhan ilçesi, Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Fadıl Akça'nın kullandığı 33 AZC 84 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı'na geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çaptıktan sonra Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına uçtu.

Su içinde ters dönen otomobilden vatandaşların çağırdığı dalgıç polisler tarafından çıkarılan sürücü Akça, kazadan yara almadan kurtuldu.

Dalgıç polisler Akça'yı çıkardıktan sonra otomobilde başka birinin olup olmadığını kontrol etti. Kimsenin olmadığını gören dalgıç polis, otomobilin bir süre üzerinde bekledi. Dalgıcın arkasında köprüdeki "Bu şehirde yaşamak bir başka" yazısı ise ilginç bir görüntü oluşturdu.

"Otomobilim serinlemek istedi"

Bu arada, dalgıç polis tarafından kurtarılan Fadıl Akça, demir korkuluklara dayanarak otomobiline baktı. Olayın şokunu üzerinden atamayan Akça, otomobilinin kanaldan çıkartılmasını beklerken, basın mensuplarına, "Havalar birden ısındı. Otomobilim serinlemek istedi kanala atladı. Otomobilim serinledi. Ben serinlemedim. Benim serinlemem için buzlu su olması lazım" dedi.

(FKE-