Kanal Tokat Projesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu "Kanal Tokat" projesinin ihalesini alan firma ile sözleşme imzaladı.



Başkan Eroğlu 2017 yılının kentte önemli projeleri hayata geçirme yılı olduğunu söyledi.



Kanal Tokat'ın kent için önemli bir proje olduğunu anlatan Eroğlu, "10 milyon 540 bin TL'lik bir proje. 365 günü ben çok görüyorum. 2017 yılı bizim vizyon yılımız ise şimdi imza attığımızda 365 gün 2018 yılının ocak ayına denk geliyor. O nedenle bu sürenin kısaltılarak projenin yaz aylarına yetiştirilmesini arzu ediyoruz.



Yazın sandalları, kayıkları Osmanlı gondollarını Yeşilırmak'a indirmeliyiz. Yazın sonunda hayata geçirmeliyiz. 15 Eylül 2017 saat 15.09'da açılışını yaparız." diye konuştu.



Daha sonra Başkan Eroğlu ile projeyi yapacak yüklenici firma sahibi Mehmet Yeloğlu arasında sözleşme imzalandı.