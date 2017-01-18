Kanal Tokat' Projesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 'Kanal Tokat' projesini en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade ederek, "Projemiz ile Yeşilırmak Nehri ayrı bir prestije kazanacak" dedi.



Amasya'da düzenlenen Yeşilırmak Havzası Devlet Su İşleri (DSİ) Yeşilırmak Havzası Koruma Eylem Planı toplantısına katılan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, değerlendirmelerde bulundu. Yeşilırmak Havzası'na isim veren Tokat sınırları içerisinden geçen Yeşilırmak Nehri'ne değer kazandırmak amacıyla yapımına başlayacakları Kanal Tokat projesini en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Projemiz ile Yeşilırmak Nehri ayrı bir prestije kazanacak. Heyet olarak aldığımız kararların ilimiz ve bölgemiz için hayırlar getirmesini dilerim" dedi. - TOKAT