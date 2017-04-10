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Kanal İstanbul'dan Önce Köprüler Yapılacak
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Kanal İstanbul'dan Önce Köprüler Yapılacak

Kanal İstanbul'da güzergahla ilgili nihai aşamaya gelindiğini bildiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, trafiğin aksamaması için kanal açılmadan önce üzerindeki köprülerin inşa edileceğini söyledi.

Kanal İstanbul'dan Önce Köprüler Yapılacak

Kanal İstanbul'da güzergahla ilgili nihai aşamaya gelindiğini bildiren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, trafiğin aksamaması için kanal açılmadan önce üzerindeki köprülerin inşa edileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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