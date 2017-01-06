Kanal Edirne Projesi ile Su Artık Yatağında Akacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat Acu, Kanal Edirne projesi ile suyun artık yatağında akacağını belirtti.



Dere ıslahlarında estetiğe önem verdiklerini ifade eden DSİ Genel Müdürü Murat Acu yaptığı yazılı açıklamada, DSİ olarak bugüne dek yapılan dere ıslah çalışmaları ile tarım alanlarını koruduklarını ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladıklarını söyledi. Yapılan çalışmaların, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik kattığını da ifade eden Acu, "Son yıllarda Bakanımızın da talimatıyla sırasıyla 'estetiği, emniyeti ve ekonomiyi' ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz. Bu projelerden biriside Kanal Edirne projemiz" dedi.



"Kanal Edirne Projesi Edirne için çok önemli'



Projenin Edirne için çok önemli olduğunu dile getiren Acui "Bilindiği üzere Bulgaristan'dan doğarak, Türkiye-Yunanistan sınırını çizen Meriç Nehri özellikle kış aylarında ani debi yükselmeleriyle Edirne İli Karaağaç mevkiinde taşkın riski oluşturmaktadır. Taşkın halinde Türkiye'nin Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısına bağlantı kesilmekte, Edirne'nin Karaağaç Mahallesinde tarım alanları ve meskenler su altında kalmakta, ecdadımızdan günümüze miras kalan tarihi eserler su altında kalarak zarar görmektedir" ifadelerini kaydetti.



"Projeye 2015'te sayın Bakanımızın talimatları ile başlandı"



Nehrin taşkın sularından korumak maksadıyla DSİ tarafından gerçekleştirilen Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı Projesinin 11 Ağustos 2015 tarihinde Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatlarıyla DSİ makine parkına ait iş makineleri ile başlatılıp günümüz itibariyle 5 bin 300 metre uzunluğunda kanal açılarak yaklaşık 1 milyon metreküp taşımalı kazı yapıldığını aktaran Genel Müdür Murat Acu, toplamda 1 milyon 500 bin metreküp taşımalı kazıyla, 50 metre taban genişliğinde 4,5 metre yüksekliğinde yaklaşık 7 bin 800 metre uzunluğunda kanal açılması planlandığını söyledi. Karaağaç KA-1 Tahliye Kanalı vasıtasıyla 773 m3/s debisinde su aktarılabileceğini de ifade eden Acu, "Meriç Nehri sağ sahil koruma seddesinin ve KA-1 tahliye kanalının bulunduğu yere Karaağaç mevkiini korumak için ve aynı zamanda Meriç Nehri'ne gelebilecek Q500=2 562,76 m/sn debisini kontrollü bir şekilde aktarabilmek amacıyla dolusavak yapısı tasarlanmıştır. Böylelikle gelebilecek büyük bir taşkında KA-1 taşma savağın sigorta görevi üstlenerek belli bir aşamadan sonra Meriç Nehri'nden geçecek büyük debilerde suyun fazla olan kısmı savaktan KA-1 kanalına aktarılarak taşkına sebebiyet verilmeden tahliyeye katkı sağlanacaktır. Günümüz itibariyle de DSİ makine parkına ait 30 iş makinasıyla kazı çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Kanal üzerine yaya ve araç geçişleri için 5 adet köprü inşa edilecek olup hali hazırda 4 tanesi bitirilmiş ve 1 tanesinin de yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. İşteki fiziki gerçekleşme kanal kazısında yüzde 65 olup sedde imalatı çalışmalarına 2017 yılı içerisinde başlanılacaktır" açıklamasında bulundu.



"Su yatağında akacak"



DSİ Genel Müdür Murat Acu, Kanal Edirne Projesi ile suyun artık yatağında akacağını belirterek şu ifadeleri kaydetti:



"Su kendisine yol bulmak için her yere saldırır. Proje ile bu saldırma işi artık bir düzen içerisinde akmış olacak. Kanal Edirne projesi tamamlandığında etrafındaki rekreasyon alanları da yapıldığında Edirnelilere çok güzel bir dinlenme, eğlenme yeri sunulmuş olacaktır. Yapılan bütün bu çalışmalarda en büyük destekçimiz Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyor, emeği geçen personellerimize ve firma çalışanlarına teşekkür ediyorum." - EDİRNE