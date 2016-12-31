Kanal D Yayın Akışı (31 Aralık Cumartesi)

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 31 Aralık Cumartesi Kanal D yayın akışı...
06.00 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ
07.15 AKASYA DURAĞI
09.30 MAGAZİN D
13.00 KISMETSE OLUR
15.45 ARKA SOKAKLAR
18.45 ANA HABER BÜLTENİ
19.45 BEN BİLMEM EŞİM BİLİR YILBAŞI ÖZEL
01.00 BEYAZ SHOW
03.15 YENİ YILIN İLK ÇEKİLİŞİ