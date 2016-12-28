Kanal D Yayın Akışı (28 Aralık Çarşamba)

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 28 Aralık Çarşamba Kanal D yayın akışı...

05.30 GENİŞ AİLE

07.00 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN

09.00 MAGAZİN EXTRA

10.00 RENKLİ SAYFALAR

12.45 KISMETSE OLUR

16.45 ARKA SOKAKLAR

18.45 ANA HABER BÜLTENİ

20.00 POYRAZ KARAYEL

00.15 VATANIM SENSİN

02.00 ASANSÖR

03.30 RENKLİ SAYFALAR