Kanal D Yayın Akışı (24 Aralık Cumartesi)

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 24 Aralık Cumartesi Kanal D yayın akışı...

06.00 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ

07.15 AKASYA DURAĞI

09.30 MAGAZİN D

12.45 KISMETSE OLUR

16.00 ARKA SOKAKLAR

18.45 ANA HABER BÜLTENİ

20.00 DÜNYALAR SAVAŞI

22.15 ŞEVKAT YERİMDAR

00.15 KISMETSE OLUR

02.15 İKİ GENÇ KIZ

03.30 KISMETSE OLUR

05.00 MÜZİK ARASI