Kanal D Yayın Akışı (12 Aralık Pazartesi)

Kanal D, 1993 yılından bu yana ulusal yayın yapan bir televizyon kanalıdır. Kanal D bugüne kadar kalitesini sürdürmüş ve izleyicilerine yayın sağlamıştır. Bu doğrultuda Kanal D yayın akışlarını da düzenlemiş ve izleyicilerine uygun hale getirmiştir. Kanal D yayın akışları, Kanal D resmi internet sayfası üzerinden gün gün verilmektedir. Dileyen herkes giriş yaparak Kanal D Yayın akışını öğrenebilir. Ancak biz sizler için Kanal D, yayın akışını haber haline getirdik. Şuan Kanal D'de Arka Sokaklar, Altınsoylar, Vatanım Sensin, Poyraz Karayel, Hayat Şarkısı, Bodrum Masalı, Babam ve Ailesi dizileri bulunuyor. Peki bu diziler hangi gün ekranlarımızda olacak? İşte 12 Aralık Pazartesi Kanal D yayın akışı...
05.30 GENİŞ AİLE
07.00 İRFAN DEĞİRMENCİ İLE GÜNAYDIN
10.00 HİTİTYA MADALYONUN SIRRI
12.30 EL YAZISI
14.00 BODRUM MASALI
16.45 ARKA SOKAKLAR
18.45 ANA HABER BÜLTENİ
20.00 BABAM VE AİLESİ
23.45 YERLİ DİZİ
02.00 BERLİN IN BERLİN
03.30 RENKLİ SAYFALAR