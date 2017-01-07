Kanal D Muhabiri, Soğuktan Yüz Felci Geçiriyordu!



Dün akşamdan itibaren İstanbul'u etkisi altına kar yağışı ile ilgili haberi sunan Kanal D muhabiri Fulya Öztürk, canlı yayın bağlantısı sırasında çok zor anlar yaşadı.



Zincirlikuyu'da yaşanan trafik çilesini anlatmak için Kanal D Ana Haber bültenine bağlanan Fulya Öztürk, canlı yayında donma tehlikesi geçirdi.



KONUŞMAKTA BİLE ZORLANDI



Muhabir, yaklaşık 2,5 dakika boyunca trafikte yaşanan yoğunluğu izleyenlere aktardı. Üstü başı kar olan ve rüzgar nedeniyle gözlerini tam olarak açamayan Öztürk'ün, soğuk hava sebebiyle konuşmakta zorluk çektiği görüldü.



"AMAN FULYA..."



Kanal D Ana Haber spikeri Serdar Cebe, "Aman Fulya, 'aman' diyorum. Sen de dikkat et! Üzerini sil, yüzünü sil, donma tehlikesi geçirebilirsin" diyerek, muhabiri uyarma ihtiyacı hissetti.