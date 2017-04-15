Kanadına İp Dolanan Kumruyu İtfaiye Kurtardı

Adıyaman'da ağaçta kanatları ve ayaklarına ip dolanması sonucu mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, İmamağa Mahallesi'ndeki Fevzi Çakmak Lisesi'nin arkasında bulunan ağaçta bir kumrunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla ağaca çıkarak, kanatları ve ayaklarına ip dolanan kuşu aldı.



Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne götürülen kuş, iplerden kurtarıldıktan sonra doğaya bırakıldı.