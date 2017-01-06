Kanadı Kırık Balıkçıl Kuşu Tedavi Altına Alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dere kenarında yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu tedaviye alındı.



Kumluca'da dere kenarında bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan balıkçıl kuşu, tedavi için Kumluca Belediyesine getirildi. Yaralı kuşa ilk müdahaleyi belediye veteriner hekimi Sinan Ulusoy yaptı.



Daha sonra tedavi için Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanlarını Rehabilitasyon Merkezindeki kliniğe götürülen yaralı balıkçılın kırık kanadı, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle sabitlendi.



Kanadının kırık olması nedeniyle uçamayan ve beslenemediği belirlenen balıkçıl kuşuna, gerekli antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulandı. Balıkçılın yaklaşık bir hafta süreyle kuşu gözlem altına tutulacağı ve ilaç tedavisinin devam edeceği belirtildi.



Veteriner hekim Sinan Ulusoy, balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacağını bildirdi.