Kanadalı Madenciler Sorgun'da

Kanada ve ABD'den gelen maden firması yöneticileri, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'i ziyaret etti.



Sorgun'daki uranyum madeniyle ilgilenen Kanada firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Craig Parry ve Başkan Yardımcısı Steve Blower ile ABD'li URI firması yöneticisi Matt Hartmann ve projenin sahibi ADUR Madencilik'in Genel Müdürü Cevat Er'in yer aldığı heyet, Belediye Başkanı Şimşek'i makamında ziyaret etti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şimşek, uranyum madeninin Sorgun için büyük bir şans olduğunu, Sorgun'un köyleriyle birlikte 80 bin nüfuslu büyük bir ilçe olduğunu ve en önemli sorunlarından birinin işsizlik olduğunu söyledi.



Bu projenin istihdama katkı sağlayacağını belirten Başkan Şimşek, "İşsizliğe bir faydasının olması yanında, kıymetli bir madenin toprak altından çıkarılıp ülke ekonomisine kazandırılması da önemlidir. Uranyum, nükleer santralde yakıt olarak kullanılacak. Türkiye, çok yakın gelecekte nükleer teknolojiye geçecek. O zaman Sorgun'daki uranyum daha da önem kazanmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Dünyadaki uranyum fiyatlarının çok düşmesi nedeniyle projenin geçici olarak askıya alınmasının kendilerini üzdüğünü aktaran Şimşek, "Ama bugüne kadar çalışmalar hep karşılıklı anlayış içinde yürütüldü. ADUR Şirketi de bugüne dek yaptığı sondaj çalışmalarında köylülerle herhangi bir sorun yaşamadı. Kanada'dan gelen maden firması yetkilileri burada inceleme yapıyor. İnşallah çalışmalar tekrar başlayacak." dedi.



Başkan Şimşek, projenin yürütülmesi sırasında Belediye olarak tüm desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.