Kanadalı Ermenilerin Sözde Soykırım Protestosu Sönük Geçti

Kanada'daki Ermeni diasporasının her yıl 24 Nisan'da organize ettiği sözde soykırım protestosu, Türklerin düzenlediği karşı gösteri ile etkisiz kaldı.



Ülke genelindeki Türk sivil toplum kuruluşlarının birlikteliğiyle oluşan "Kanadalı Türkler Barış ve Dayanışma Platformu" tarafından düzenlenen "24 Nisan Barış ve Dayanışma Yürüyüşü", Kanada Federal Parlamentosu bahçesinde başladı. Burada toplanan Ermenilerin gösterilerine karşı, tekbir getiren, marşlar ve türküler söyleyen Türkler, daha sonra Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP ve Ottawa Polisi'nden yaklaşık 300 yaya ve mobil polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüş boyunca, Ottawa şehir merkezindeki bazı yollar trafiğe kapatıldı. Binlerce Türk, güzergah boyunca 70 metre uzunluğundaki dev Türk ve Kanada bayrakları ile Ermeni yalanlarına ilişkin pankartlar taşıdı. Yürüyüşe Ottawa, Toronto, Montreal, Hamilton, Oakville, Mississauga ve Burlington şehirlerinde yaşayan yaklaşık 1500 Türk katıldı.



Yol boyunca mehter marşları ile coşan Kanadalı Türklere, farklı kentlerden Azerbaycan Türkleri de destek verdi. Ottawa sokaklarını "Ya Allah Bismillah Allah'ü ekber" sloganları ile inleten Türkler, daha sonra Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliğinin hemen karşısındaki alanda kendilerine ayrılan bölüme geldi. Toronto North York Camii İmamı Bilal Gülmez'in okuduğu ezan sonrası, gruplar halinde namaz kılan Türkler, daha sonra sloganlarla alanın karşısındaki Ermenilere mesajlar yolladı.



"Acıları yarıştırmanın anlamı yok"



Etkinliğe katılan Kanada Türk Platformu Başkanı Mesut Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir acılar hiyerarşisi kurulmanın veya acıları yarıştırmanın artık bir anlamının olmadığını söyledi.



Koçak, şunları kaydetti:



"Tarihi meseleleri hukuki boyutları ile birlikte daha iyi anlamamız, kırgınlıkları yeniden dostluklara dönüştürmemiz mümkün olacaksa, farklı söylemlerin empati ve hoşgörüyle karşılanması ve taraflardan benzer davranışın beklenmesi tabidir. Birçok devletin ve içimizdeki hainlerin ortak hesaplarını ve heveslerini Yüce Türk Milleti, en son 15 Temmuz'da tankların ve ağır silahların önüne geçip, terör örgütlerine ve dünyaya Türkiye'nin sabrını ölçmeyin diyerek bir ders vermiştir. Bugün bu derse yeniden ihtiyaç duyanlara gereken cevabı verecek devasa bir Türk millet vardır. Soykırım tezgahını kuranların bile yenildiği yeni dünyada Ermenilere, Türkiye'nin şefkat kolları açıktır. Bu çağrıyı unutmamalarını ve eskitmemelerini dileriz."



Gösteri boyunca Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği, Kanada Kraliyet Atlı Polisi RCMP ekiplerince Ermenilerin olası taşkınlıklarına karşı güvenlik kordonuna alındı. Akşam saatlerine dek süren gösteri sonunda, her iki taraf da olaysız şekilde dağıldı.