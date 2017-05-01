Kanada Ulusal Savunma Bakanı Medusa Operasyonu İçin Söylediklerine Pişman Oldu

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Afganistan'da 550 Taliban üyesinin öldürüldüğü Medusa Operasyonu için kullandığı "beyni ve mimarıydım" sözleri için özür diledi.





Askeri çevrelerce NATO tarihinin en büyük operasyonlarından biri olarak gösterilen Medusa operasyonu hakkında, 18 Nisan'da Hindistan'ın Yeni Delhi kentindeki konferansta açıklamalarda bulunan Bakan Sajjan, artan eleştiriler üzerine Facebook sayfasından yaptığı paylaşımda, kullandığı ifadelerin 'hata' olduğunu söyledi.



Konferans sırasında, NATO görev gücü kapsamında Kanada ordusu adına görev yaptığı Afganistan'da, ABD ve Afgan askeri güçleri ile birlikte Taliban'a karşı düzenlenen 3 haftalık operasyonun mimarı olduğunu açıklayan Kanadalı Bakan Harjit Sajjan, şu ifadeleri kullandı:



"Operasyondaki rolümü açıklarken hata yaptım. Bu açıklamadaki sözlerimi geri alıyor ve özür diliyorum. Gerçekten üzgünüm. Afganistan'daki görevlerim sırasında oynadığım rolle gurur duyuyorum, ancak yorumlarım hiçbir şekilde eski üstlerimin ve diğer askerlerimin rollerini azaltmaya yönelik değildi. Onlara, samimi olarak özürlerimi sunuyorum. Askeri başarılarımız, Kanada Kuvvetleri'ndeki birçok kadın ve erkeğin liderliği, hizmeti ve fedakarlığından kaynaklanıyor. Operasyon Medusa'yı başarılı kılan Kanadalı, Amerikalı ve Afgan askerlerle birlikte çalışmaktan gurur duydum. Bugün Kanada Silahlı Kuvvetlerinin askerlerine, onların bakanı olarak hizmet vermekten onur duyuyorum."





-Medusa Operasyonu'nda ne oldu?





NATO görev gücüne bağlı ABD ve Kanada askerleri, Afgan Ordusu'nun da desteği ile Kandahar Bölgesinde konuşlu 1400 Taliban üyesine karşı 2006 yılında Medusa Operasyonu adı ile bir harekat düzenlemiş, 3 hafta süren operasyonda 550 Taliban üyesi öldürülmüştü.



NATO tarihine de en büyük operasyonlardan biri olarak geçen operasyonda 12 Kanada askeri ile 3 de Afgan asker hayatını kaybetmişti. O tarihte Kanada ordusunda subay olarak görev yapan Harjit Sajjan da, operasyon sırasında birlikleri yöneten komutanlardan biri idi. Medusa Operasyonu'na ise NATO görev gücündeki Kanadalı Tuğgeneral David Fraser komuta etmişti.





Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Yeni Delhi'de katıldığı Conflict Prevention and Peacekeeping in a Changing World (Değişen Dünyada Çatışma Önleme ve Barış Gücü) isimli konferansta yaptığı konuşmada, kendisinin 2006'daki Medusa Operasyonu'nun "mimarı ve beyni" olduğunu söylemişti.