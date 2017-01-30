Kanada Parlamentosunda Camiye Yönelik Silahlı Saldırı Kınandı

Kanada Federal Parlamentosunun açılış oturumunda siyasi partilerin temsilcileri, Quebec eyaletindeki İslam Kültür Merkezi Camisi'ne düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.



Başbakan Justin Trudeau, 6 haftalık Noel tatili sonrası çalışmalarına başlayan Kanada Federal Parlamentosunda hükümet ve Liberal Parti adına konuşma yaptı.



Trudeau, konuşmasında Kanadalı Müslümanlara seslenerek, "Kanadalılar bu şiddetle parçalanmayacak. Zihnimizi bulandırmayacağız ve kalplerimizi açacağız. Bu anlamsız şiddetin Kanada toplumunda yeri yok. Müslüman topluluğa karşı dün gece yapılan korkunç saldırı, Kanada'ya ve tüm Kanadalılara karşı işlenen bir terör eylemidir. Kalbimiz kırıldı. Bir milyon Kanadalı Müslüman'a, '36 milyon kalbimizle sizinleyiz.' diyorum. Sizinle beraberiz ve sizinle yas tutuyoruz." ifadelerini kullandı.



Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti Lideri Rona Ambrose da saldırının, Kanada halkının en çok savunduğu dini özgürlüklerden, "korkmadan ibadet etme"nin ihlali olduğunu söyledi.



Ambrose, "Bu saldırı, ülkemizin teröre bağışıklığı olmadığının üzücü bir hatırlatmasıdır. Bu saldırının sorumluları mutlaka adalete hesap vermelidir." diye konuştu.



Konuşmasına "Esselamü aleyküm"le başladı



Yeni Demokrat Parti (NDP) Lideri Thomas Mulcair da sözlerine "Esselamü aleyküm" diyerek başladı.



Mulcair, "Bugün insanlar kendi ibadet yerlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Bu, kabul edebileceğimiz bir şey değil, inandığımız Kanada değil, yaşamak istediğimiz toplum türü bu değil. Nefret ve şiddete göz yummayacağız." dedi.



"Hepimiz Müslümanız"



Yeşil Parti Genel Başkanı Elizabeth May de "Bu saldırıyı anlamak mümkün değil. Bugün hepimiz Müslümanız. Hristiyan, Yahudi, Sih, hepimiz, tüm Kanada... Dualarımız sizinle.. Sizinle yas tutuyorum." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Kanada Federal Parlamentosu Genel Kurulunda saldırıda hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Parlamento binasının bayrak kulesi olarak bilinen Barış Kulesi'nde dalgalanan Kanada bayrağı da saldırıda hayatını kaybedenler için yarıya indirildi.



Ayrıca, Parlamentodaki siyasi partilerin liderlerinin, Başbakan Trudeau ile Quebec'e giderek, gece düzenlenecek dua törenine katılacakları açıklandı.



Şüpheli sayısı bire indi



Bu arada, Quebec Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamada, daha önce gözaltına alınan 2 kişiden birinin şüpheli değil, şahit olduğu duyuruldu.



Şüpheli sayısının bire düştüğü saldırıyla ilgili şahitlik yapan kişinin kimliğine ilişkin açıklama yapılmadı. Polis daha önce, Muhammed Kadir ve Alexandre Bissonnette adlı üniversite öğrencilerinin şüpheli olarak gözaltına alındığını açıklamıştı.