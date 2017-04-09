Kanada Ordusu Vimy Ridge'te Ölen Askerlerini Andı

Kanada ordusu, ülke tarihinde kazanılmış en büyük zafer olan Vimy Ridge savaşının yıl dönümünde düzenlenen törende kaybettiği askerlerini andı.

Kanada Ordusu Vimy Ridge'te Ölen Askerlerini Andı



Kanada ordusu, ülke tarihinde kazanılmış en büyük zafer olan Vimy Ridge savaşının yıl dönümünde düzenlenen törende kaybettiği askerlerini andı.

Vimy Ridge savaşında 3 bin 500 askerini kaybeden Kanada, kazandığı zaferle dünya siyaset sahnesinde önemli bir prestij elde etti.

Auteur: <a class=avatar"/>euronews-tr

Tags: Merasim ölen Kanada andı Ridgete Kanda ordusu I Dünya Savaşı Vimy askerlerini Gepost: 09 april 2017

Kaynak: Euronews.com

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