Kanada Ordusu Vimy Ridge'te Ölen Askerlerini Andı





Kanada ordusu, ülke tarihinde kazanılmış en büyük zafer olan Vimy Ridge savaşının yıl dönümünde düzenlenen törende kaybettiği askerlerini andı.



Vimy Ridge savaşında 3 bin 500 askerini kaybeden Kanada, kazandığı zaferle dünya siyaset sahnesinde önemli bir prestij elde etti.



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Tags: Merasim ölen Kanada andı Ridgete Kanda ordusu I Dünya Savaşı Vimy askerlerini Gepost: 09 april 2017