Kanada, Keneviri Yasallaştırmak İstiyor

Kuzey Amerika kıtasında yer alan Kanada Federal Hükümeti, esrarın keyif amaçlı satışının gerçekleşmesi ve tüketimini Temmuz 2018'e kadar yasallaştırmayı hedefliyor.



Bu yasa meclisten geçerse Kanada esrar yasağını kaldıran en büyük gelişmiş ülke olacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada hükümeti tarafından açıklanan bu yasanın 18 yaşından büyüklerin 30 gram kurutulmuş kenevir bulundurmasına izin veriyor. Kanada, gençlerin en fazla esrar kullandığı ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 20-24 yaş grubunun yüzde 30'u esrar kullanıyor. Bu yeni yasa esrar satışını yasallaştırmak, uyuşturucunun çocuklara satılması ve uyuşturucu etkisi altında araba kullanımına getirilen cezaları da artıyor. Yetişkinlerin evlerinde dört adet kenevir bitkisi yetiştirmesine de izin verilecek.



Kanada Başsavcı Bakanı Jody Wilson-Raybould basın toplantısında yollarda gerçekleşen kazaların çoğunun uyuşturucu etkisi altında yapıldığını belirtti.



Öte yandan, Kanada'da esrar medikal amaçlarla kullanılması için 2001 yılında yasallaşmıştı. - OTTAWA