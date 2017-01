Kanada, Geliştirdiği Canadarm 2 Uzay Mekiği Aygıtıyla Gurur Duyuyor

Şu anda Kanada'nın Montreal kentindeyiz.



Burası müzik ve kültürüyle bilinir ancak Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, uzayda kullanılan robotları üreten takımlarına da ev sahipliği yapıyor. Mühendisler, Mars'a ve Ay'a gönderilen mekikleri işte burada geliştiriyor.



Robotlar uzay araştırmalarının bir vazgeçilmezi… Bu aygıtlar yörüngede çalışmayı mümkün hale getiriyor. Birlikte çalışması en karmaşık aygıtlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Canadarm 2 robotu…



Bu robotları geliştiren uzmanlar Montreal'daki Kanada Uzay Ajansı'nda bulunuyor.



Robotların üretildiği ve kullanma eğitiminin verildiği yer burası...



Mühendis Mathieu Caron, Canadarm 2 robotunu işte bu kontrol odasında yönlendiriyor ve uzaydaki astronotlara yardım ediyor.



Mathieu Caron, Kanada Uzay Ajansı, Mühendis: "Birkaç ay sonra Canadarm2'yi, Dragon adlı kapsüle malzeme tedarik ederken kullanacağız. Bu kapsül uzay istasyonuna kendi kendine iniş yapamıyor. Uzay istasyonunun hızına uyum sağlıyor ancak sadece 10 metre yakınına gelebiliyor. Astronotlar da Canadarm2'yi kullanarak Space X adlı kapsülü yakalamaya çalışacaklar."



"Bu kapsülü çok hızlı yakalamaları gerekiyor. Diğer türlü küçücük bir tereddüt bile kapsülün hızlı bir şekilde dağılmasına sebep olabilir."



Kanada, 1970 yılından beri Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte ortak çalışmalar yapıyor. Canadarm uzay robotu ilk kez 1981 yılında bir Amerikan mekiğiyle uzaya gönderilmişti.



Stephane Desjardins, Kanada Uzay Ajansı, Uzay Araştırmaları Başkanı: "NASA, uzay mekiği için bir kol talep etti. Daha sonra bu kol Kanada'da tasarlandı ve sonra da üretildi. Sonra her mekiğe bir kol eklendi. Bu yeni eklemle birçok şey yapılabiliyor. Daha sonra Uluslararası Uzay İstasyonu için, Kanada yeni bir kol önerdi ve uzay istasyonu için Canadarm 2'yi geliştirdik."



Bu kol ve Dextre adlı taşınabilir hizmet robotu ülke için gurur kaynağı.



Kanada Canadarm 2'yi, Canadarm 2 de bu uzay istasyonunu yaptı. Herkes bununla gurur duymalı...



Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'daki her astronotun Canadian uzay robotuyla ilgili eğitim alması zorunlu. Eğitimin ilk derslerini mühendis Kumudu Jinadasa veriyor.



Kumudu Jinadasa, Kanada Uzay Ajansı, Robot Eğitmeni: "Burada şunu yapıyoruz. Astronotlar gelip bu modelleri kullanıyor ve tüm ayarlarını yapıyorlar. Onları hareket ettirebiliyorsunuz. Her bir bağlantı noktasında ayar yapabilirsiniz. Silindir, direksiyon ve yiv… Operasyon için önceki ayarları kullanabilirler ve bunu uzay istasyonunda yapıyorlar. Kolu hareket ettirip yapmak istedikleri işleme başlayabilirler."



"Uzayda bir kaza yaşanmaması çok önemli. Robotlar arasında, robotların eklem noktalarında ya da uzay yürüyüşü sırasında bir çarpışma yaşanmaması çok önemli. Diğer türlü istasyonda yaşanacak bir kaza, hızlı şekilde basınç oluşmasına neden olacak ve bizi acil durum noktasına getirecektir."



Canadarm, günlük işlerine devam ediyor. Kanada uzay Ajansı mühendisleri, Ay ve Mars'ta görev yapacak arazi araçları üzerinde çalışmalarına devam ed



Auteur: euronews-tr



Tags: geliştirdiği Canadarm duyuyor Robot Uzay teknolojisi mekiği Kanada Kanda uzay aygıtıyla ISS Uzay mühendisliği Montreal gurur Gepost: 17 januari 2017