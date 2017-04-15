Kanada Esrar Kullanımını Tamamen Serbest Bırakıyor

Kanada'da önümüzdeki yıldan itibaren esrar yasal olarak kullanılabilecek. Başbakan Justin Trudeau'nun esrarı düzenleme, vergilendirme ve satma planları çerçevesinde hazırlanan yasa, Kanadalıların 30 grama kadar esrar taşımasını ya da buna eşdeğer miktarda esrarlı yiyecek veya esrar yağı bulundurmasını yasal hale getiriyor.

Esrar kullanım yaşı 18 olacak ancak daha genç kullanıcılara ceza verilmeyecek.

URUGUAY'DAN SONRA İKİNCİ ÜLKE

Bu plan Kanada'yı Uruguay ile birlikte, esrarın satışını yasal hale getiren ikinci ülke yapacak. Hollanda gibi bazı ülkeler esrar satışına bazı durumlarda izin verirken, Alaska, Colorado ve Washington gibi bazı bölgesel yönetimler de geçmişte bu maddenin satılmasına izin vermişti.

ÇOCUKLARA SATANA 14 YIL HAPİS

Yasanın fazla bir değişiklik olmadan kabul edilmesi bekleniyor ancak bazı maddeler konusunda ciddi tepkiler var. Örneğin 18 yaşın altında birisine esrar satan kişiler için 14 yıl hapis isteniyor. Alkol söz konusu olduğunda ise bu ceza sadece 1 yıl.

CİDDİ BİR VERGİ GELİRİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Yasa Kanada vatandaşlarının kendi kullanımları için dört adede kadar esrar bitkisi yetiştirmesine izin veriyor. Yasanın en büyük eksikliği ise vergilendirme konusunda herhangi bir rakam belirlememiş olması. Tahminlere göre Kanada hükumeti esrar vergilerinden 600 milyon ila 5 milyar Kanada Doları (1,6 ila 13 milyar Lira) gelir elde edebilir.