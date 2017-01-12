Kanada Dışişleri Bakanı Freeland'ın Rusya'ya Giriş Yasağı

OTTAWA (AA) – Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 10 Ocak'ta kabinesinde gerçekleştirdiği revizyonda Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Chrystia Freeland'in, Rusya'nın 2014'de koyduğu 'ambargolu Kanadalılar listesi"nde olması ülkede tartışmalara yol açtı.



Rusya'nın Ottawa Büyükelçiliği Sözcüsü Kirill Kalinin konuyla ilgili olarak "Yaptırımları başlatan ilk taraf Kanada. Kaldırmaya ilk başlayan da Kanada olmalı. Ambargoyu biz başlatmadık" değerlendirmesinde bulundu.



Kanada Dışişleri Bakanı Freeland'in Sözcüsü Joe Pickerill de basına yaptığı açıklamada, Kanada'nın yaptırımlar konusunda pazarlık yapmakla hiçbir şekilde ilgilenmediğini söyledi.



Dönemin Başbakanı Stephen Joseph Harper'ın Rusya'nın Ukrayna ve Kırım'ı işgali üzerine başlattığı yaptırımlara Rusya, 13 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak koyarak misillemede bulunmuştu.



Justin Trudeau başkanlığındaki Liberal Parti iktidarında 14 aydır Uluslararası Ticaret Bakanı olarak görev yapan Chrystia Freeland, iki gün önce gerçekleşen kabine revizyonunda Dışişleri Bakanı olmuştu. Revizyon sonrası, kendisi hakkındaki yaptırımı hatırlatan gazetecilere Freeland, Rus halkı ve kültürüne duyduğu derin anlayışın ve sevginin onu Moskova ile başa çıkmak için "iyi konumlandırılmış" hale getirdiğini söylemişti.