Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ABD'li Mevkidaşıyla Görüştü

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile bir telefon görüşmesi yaptı.



Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Freeland'in Tillerson ile yaptığı telefon görüşmesinde, Tillerson'ı dışişleri bakanlığı görevine getirilmesi nedeniyle kutladığı belirtildi.





Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ise Quebec şehrinde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle Freeland'e başsağlığı dilediği kaydedildi.





İki bakanın, Kanada-ABD ilişkilerinin önemini dile getirdiklerinin ifade edildiği açıklamada, bakanların, en kısa zamanda Kanada ile ABD arasındaki açık iletişim kanallarının önemine yönelik görüşme gerçekleşecekleri bildirildi.



Kanada ile ABD arasındaki ilişkilere dair verilerin de yer aldığı açıklamada, Kanada ile ABD arasında 1,4 trilyon doların üzerinde ticaret ve yatırım ilişkisi olduğuna işaret edildi. Açıklamada, ABD'deki yaklaşık 9 milyon istihdamın, Kanada ile ticaret ve yatırıma bağlı olduğu vurgulandı.



ABD'nin, Kanada'nın en önemli güvenlik ve savunma ortağı olduğunun anlatıldığı açıklamada, iki ülkenin dünyanın en uzun ve güvenli sınırını paylaştıklarına dikkat çekildi. İki ülke arasındaki sınır kapılarından her sene yaklaşık 400 bin kişinin geçtiği ve 2 milyar doların üzerinde mal ve hizmet geçişi yaşandığı belirtilen açıklamada, "Kanada şu anda ham petrol, rafine edilmiş petrol, doğalgaz, elektrik ve uranyum dahil olmak üzere ABD'nin enerji ürünlerinin en güvenli tedarikçisidir." ifadesi kullanıldı.