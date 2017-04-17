Kanada'daki Türklerden Merkel'e Tepki

Anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasında, resmi olmayan sonuçlara göre sandıktan "evet" çıkmasının ardından Kanada'nın Montreal kentinde yaşayan Türkler, kentteki Almanya Konsolosluğu önüne giderek, davul çalıp halay çekti.



Kanada Türk Platformu Derneği tarafından organize edilen gösteri, yoğun yağmura rağmen gerçekleşti. Yaklaşık 100 araçlık bir konvoyla önce şehir turu atan Montreal'deki Türk vatandaşları, daha sonra kent merkezindeki Almanya Konsolosluğunun bulunduğu binanın önüne geldi. Türk vatandaşları, ellerindeki davulla "vur vur inlesin Merkel dinlesin" sloganları atarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'le tepkilerini dile getirdi.



Kanada Türk Platformu Derneği Başkanı Mesut Koçak, burada yaptığı konuşmada, "buradan önce Almanya'ya, akabinde Hollanda'ya, Belçika'ya ve tüm Avrupa'ya Türk Milletinin sesini duyurmaya geldik. 'Türkiye'ye burnunuzu sokmayın. Türkiye'nin içişlerine karışmayın' dememize rağmen, Türkiye Cumhurbaşkanı, Reisimiz, başkomutanımıza, Recep Tayyip Erdoğan'a hasetliklerinden dolayı, sadece Avrupa değil, dünya genelinde Türk düşmanları, din düşmanları karşı çıktılar. Herkes bir araya geldi, yanyana geldi ama Türkiye Cumhuriyet'nin halkı hep beraber mührünü basarak referandumu kazandık. Kanada'daki, Montreal'deki Türkiye sevdalıları olarak Türkiyemize selamlarımızı yolluyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da mesaj yollamak istediklerini söyleyen Koçak, "Biliyoruz ki yapacağınız daha çok iş var. Ama artık içimizdeki, dışımızdaki, memleket davasına karşı olanları temizleme zamanı. Reisimiz bunu biliyor. Akabinde de vatan hainlerine idamı istiyoruz." ifadelerini kullandı. Grupta yer alanlarda Koçak'ın idam açıklamasına sloganlarla destek verdi.



-Dua edildi



Almanya Konsolosluğunun bulunduğu binanın önündeki gösteride, Montreal Yunus Camii İmam-Hatibi Adem Atalay da bir dua yaptırdı. Adem Atalay yaptırdığı duada, "bize hep beraber, bir olmayı, iri olmayı, diri olmayı nasib et. Birliğimiz bozmaya çalışanlara, düşmanlarımıza fırsat verme. Bizleri vatansız, ezansız ve imansız bırakma" dedi. Gösteri, yapılan duanın ardından sona erdi.