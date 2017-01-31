Kanada'daki Geleneksel Kış Kutlamasında Türk Salebine İlgi

Kanada'da bir kış geleneği olan Rideau Hall Kış Kutlamalarında, Türkiye'nin Ottawa Türk Büyükelçiliğinin salep ikramına yoğun ilgi gösterildi.



Ülkenin federal başkenti Ottawa'da Kanada Genel Valisinin resmi konutu Rideau Hall'da bu yıl 150'nci kez Rideau Hall'da Kış Kutlaması yapıldı. 2017'nin Kanada'nın 150'nci kuruluş yıldönümü olması nedeniyle kutlamalar bu yıl daha da renkli görüntülere sahne oldu. "Kış kültürü" olan ülkelerin kültürlerini ve yiyeceklerini tanıtmaları amacıyla düzenlenen açık hava Kış Kutlaması'na bu yıl Türkiye de katıldı.



Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Etkinliğe bu yıl ilk kez büyükelçiliğimizce de katılım sağlandı. Sergimizde Türk baklavası, Türk çayı ve milli kış içeceklerimizden salep ikram edildi. Etkinlik, geleneksel olarak Kanada Genel Valisinin evi olan Rideau Hall'da ve kendisinin katılımı ile yapılıyor. Genel Vali David Johnston ve eşi, kutlama açılışı sonrası, açtığımız Türk çadırını ziyaret ettiler. Kendilerine salep ve baklava ikram ettik" dedi.





Katılımcılara Türkiye hakkında hazırlanan tanıtıcı İngilizce ve Fransızca broşür dağıtıldığını aktaran Ünal, şunları kaydetti:



"Birçok Kanadalı, Türkiye'nin de kış kültürü olan bir ülke olduğunu şaşkınlıkla öğrendiler. Genel Valinin protokol birimi etkinlik sonrasında 8 binden fazla kişinin burayı ziyaret ettiğini bildirdi. Sergimizi ziyaret eden bin 500'ün üzerinde kişiye milli yiyeceklerimiz ikram edildi. Baklavamız ve salebimizin hepsi tükendi. Özellikle salep, sıcak bir kış içeceği olarak çok ilgi gördü. Tüm personelimizin görev yaptığı sergi ve ikram çadırımızda ayrıca ülkemizin değişik bölgelerini tanıtıcı broşürler, Türk bayrakları ve keza Büyükelçiliğimizce hazırlanan salebi tanıtıcı İngilizce-Fransızca bir broşür de dağıtıldı."



Ünal, Genel Vali David Johnston ve eşine de Türk Büyükelçiliğinin sergisini ziyaretinde yiyecek ve Türkiye'nin kış turizmini tanıttıklarını, Genel Valinin Rideau Hall'da stant açtıkları için kendilerine teşekkür ettiğini belirtti.