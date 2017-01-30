Kanada'daki Camiye Silahlı Saldırı

Cezayir, Kanada'nın Quebec eyaletinde cami olarak da kullanılan Quebec City İslam Kültür Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 2 vatandaşının öldüğünü duyurdu.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Bin Ali eş-Şerif, Cezayir Haber Ajansı APS'ye yaptığı açıklamada, "Montreal kentindeki Cezayir Konsolosluğu'nun orada yaşayan Cezayirlilerden aldığı ilk bilgilere göre, dün meydana gelen saldırıda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.



Şerif Cezayir'in Ottawa Büyükelçiliği ile Montreal'deki Konsolosluğun Kanada yönetimi ve Quebec Eyaleti'ndeki makamlarla, kendilerine gelen bu bilginin doğrulanması ve yaralananların kimliğiyle ilgili bilgi edinilmesi için iletişim halinde olduğunu kaydetti.



Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te bir camiye yapılan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi yaralanmıştı.