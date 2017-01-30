Kanada'daki Camiye Silahlı Saldırı

Kanada'nın Quebec eyaletindeki Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi'ne dün yatsı namazı sırasında düzenlenen terör saldırısında yaralanan 19 kişiden 5'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.



Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Ulusal Operasyonlar Direktörü Martin Plante ve Quebec Eyalet Polisi Direktörü Andre Goulet, düzenledikleri ortak basın toplantısında, saldırıya ilişkin soruları yanıtladı.



Yetkililer, hastanede tedavisi süren 19 yaralı bulunduğunu, bunlardan durumu ağır olan 5 kişiden 3'ünün ise ciddi hayati tehlike sınırında olduğunu açıkladı.



Öte yandan, saldırıda yaşları 35 ila 70 olan 6 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, olay sırasında çocuk ve kadınların caminin üst katında bulunduğunu kaydetti.



Teröristlerden biri polisi aradı



Bu arada basın toplantısında, saldırı sonrası yakalanan teröristlere ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. RCMP Ulusal Operasyonlar Direktörü Plante, iki erkek teröristin Laval Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. Plante teröristlerin ismini vermezken, Kanada resmi yayın kuruluşu CBC televizyonu saldırganların isimlerinin Alexandre Bissonnette ve Mohamed Khadir olduğunu duyurdu.



Saldırganlardan birinin, olaydan 15 dakika sonra polisi arayarak, teslim olma konusunda görüştüğü belirtildi. Quebec Polis Müfettişi Denis Turcottee, konuşmanın ardından bir teröristin olay yeri yakınlarında, diğerinin de 5 kilometre uzakta bir araçta silahıyla yakalandığını söyledi.



Trudeau toplantı yaptı





Bu arada Kanada Başbakanı Justin Trudeau da sabah erken saatlerde ulusal güvenlik danışmanları ve diğer yetkililerle bir toplantı yaptı. Basına kapalı yapılan toplantıda, durum değerlendirmesi yapıldığı ve ülke genelinde alınması gereken güvenlik önlemlerinin görüşüldüğü bildirildi.





"Hayatımız tehlikede"



Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'de meydana gelen terör saldırısı, bölgedeki Müslüman toplulukları tedirgin etti.



Montreal'deki Dorval Cami Başkanı Mehmet Değer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımız tehlikede. Camilerimiz korumasız. Biri saldırmak istediği zaman geliyor ve saldırıyor. Bizim camimize de defalarca saldırdılar. Üzüntümüz büyük." dedi.





Kanada Müslüman Forum Başkanı Samer Majhoub da basına yaptığı değerlendirmede, "En kötü kabuslarımızda bile, bu kadar korkunç bir katliamın Kanada'da, Quebec'te gerçekleşebileceğini düşünmemiştik. İslamofobinin ülkede ve Quebec'de var olduğunu biliyorduk ancak insanların soğukkanlılıkla vurularak öldürüleceğini bilmiyorduk. Şu an bir şok dalgası yüzümüze karşı çarpıyor." diye konuştu.



ABD Konsolosluğu kapatıldı



ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen kararı nedeniyle günlerdir protestolara sahne olan ABD'nin Toronto Başkonsolosluğu geçici olarak kapatılırken, Ottawa'daki ABD Büyükelçiliği çevresinde de güvenlik önlemleri artırıldı. Amerikalı yetkililer tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki ABD vatandaşları ve diplomatlardan, protestoların olduğu bölgelerden uzak durmaları istendi.



Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.