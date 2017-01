Kanada'daki Cami Saldırısıyla İlgili İki Şüphelinin Kimlikleri Belli Oldu

Kanada'nın Quebec kentinde bir camiye düzenlenen ve 6 kişinin ölmesine, 8 kişinin yaralamasına neden olan silahlı saldırı ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.



Reuters'a konuşan bir kaynak saldırganlardan birinin Fransa asıllı Kanadalı Alexandre Bissonnette ve Fas asıllı Muhammed Kadir olduğunu söyledi. Kaynak aynı zamanda saldırganlardan en az birinin yakınlardaki Laval Üniversitesi'nde okuduğunu belirlendiğini kaydetti.



Ancak polis kaynakları saldırının arkasındaki nedeni ve bağlantıları belirlemek için şüphelilerle ilgili ayrıntılara girmedi.



Quebec Polisi dedektiflerinden Denis Turcotte, düzenlenen basın toplantısında "şüphelilerden birinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaşan polis tarafından yakalandığını, diğer şüphelininse akşam 22: 10 civarında 911'i arayarak teslim olduğunu" söyledi.



Court clerk confirms the names of suspects in Canadian mosque attack as Alexandre Bissonnette and Mohamed el Khadir. https: //t.co/iANA29FKv2— The Associated Press (@AP) 30 Ocak 2017



Quebec Mahkemesi Katibi Isabelle Ferland ise gözaltındaki isimleri "doğruladı."



Quebec İslam Kültür Merkezi'ne Yatsı namazı zamanı düzenlenen saldırı, tam da Başbakan Justin Trudeau'nun mültecileri memnuniyetle karşılayacakları yönünde yaptığı açıklamanın ardından geldi.



Olayı terörist bir saldırı olarak tanımlayan Trudeau'nın Quebec'e gideceği bildirildi.



