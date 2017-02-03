Kanada'daki Cami Saldırısında Yaşamını Yitirenlere Uğurlama

Kanada'nın Quebec City kentinde geçen pazar günü yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden 3'ü toprağa verildi.





Montreal'deki Maurice Richard Arena'da düzenlenen cenaze törenine, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard, Montreal Belediye Başkanı Denis Coderre, Quebec City Belediye Başkanı Régis Labeaume, Yeni Demokrat Parti Lideri Thomas Mulcair, milletvekilleri, Hıristiyan ve Yahudi cemaatine mensup din adamları ve 5 bine yakın Kanadalı katıldı.





Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi'ne yapılan silahlı terör saldırısında hayatını kaybeden 6 kişiden Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti için düzenlenen tören sabah saatlerinde başladı.



Öğle namazının ardından törene katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, burada konuşma yaptı. Konuşmasına "Selamün aleyküm" diyerek başlayan Trudeau, "Bu masum hayatların kaybolmasını anmak için bir araya gelmek yüreklerimiz için ağır bir yüktür. Fakat bir toplum ve ülke olarak, bu karanlıktan daha güçlü ve daha birleşmiş halde çıkacağız." ifadelerini kullandı.



Başbakan Justin Trudeau, Quebec'te vahşice yapılan bir katliamla Kanada'nın şoka maruz kaldığını ancak Kanada'nın Müslüman toplumla dayanışma içinde birleştiğini söyledi.



"Onları asla unutmayacağız"



Quebec Eyalet Başbakanı Philippe Couillard da "Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berakatühü, bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı konuşmasında, şunları söyledi:



"Hayatını kaybeden 6 kişi de babaydı. Benim gibi, bizim gibi.. Onlar da bizim gibi oğuldu, kardeşti ve amca idiler. Bizim gibi arkadaşları vardı, sevdiler, takdir edildiler, saygı dolu bir yaşamları oldu. Onları asla unutmayacağız. Müslüman Quebeclilere söylemek isterim ki burası evinizdir, burada evinizdesiniz ve hepimiz Quebecliyiz.'



Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan konuşmaların ardından cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası yapılan dua katılanları gözyaşına boğdu.



Törenin ardından Khaled Belkacemi, Abdelkerim Hassane ve Aboubaker Thabti'nin cenazeleri, Quebec City kentinde Müslüman mezarlığı olmaması sebebiyle en yakın yer olan Laval bölgesindeki Müslüman mezarlığına defnedildi.



Saldırıda hayatlarını kaybeden Mamadou Tanou Barry, Ibrahima Barry ve Azzedine Soufiane'nın cenazelerinin ise daha önce aileleri tarafından memleketlerine götürülecekleri duyurulmuştu.