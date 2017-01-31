- Kanada'da Trump karşıtı gösteri

Protestodan detaylar Kanada'nın Montreal kentindeki ABD Konsolosluğu önünde toplanan protestocular, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye, Yemen ve İran gibi Müslüman ülkelere vize kısıtlaması getirme kararına karşı gösteri düzenledi.