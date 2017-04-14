Kanada'da Tarihi, Piramitlerden Önceye Dayanan Bir Köy Bulundu

Kanada'da tarihi uygarlıkların seyri bulunan yeni bir köyle değişebilir. Kuzey Amerika medeniyetlerinin arasında en eskilerinden olduğu düşünülen köy yaklaşık 14 bin yıl önceye dayanıyor.



Araştırmacılar yaptığı hesaplamalarda bu köydeki kalıntıların Giza Piramitlerinden de eski olduğunu ve Buz Devri'ne kadar uzanan bir geçmişi olduğunu saptadı. Kuzey Amerika'da insanların yerleşim yeri olarak belirlediği en eski yerlerden biri olan bu köyün tarihi Heiltsuk Nation olarak bilinen sözlü tarih anlatılarında da geçiyor.



Viktoria Üniversitesi'nden Hakai Institute araştırmacılarının, Kanada, Victoria'nın 310 mil kadar uzağındaki Triquet Adası'nda bulduğu kalıntılarla bu verilere ulaştığı da belirtiliyor.



Araştırmacılar, kalıntı olarak balık kancaları, mızraklar ve yakılan ateşlerin bulgularına rastlandı.