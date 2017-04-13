Kanada'da Marihuana Tasarısı Parlamentoya Sunuldu

Kanada'da marihuananın üretimi ve satışının serbest bırakılmasını öngören yasa tasarısı federal parlamentoya sunuldu.



Yasalaşması halinde marihuananın üretimi ve satışını bütünüyle serbest bırakan ilk G-7 ülkesi olacak Kanada, geçen yıl da marihuananın tıbbi amaçlı kullanımına izin vermişti.



Federal parlamentoya sunulan tasarının yasalaşması halinde 1 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Kanada'da marihuana üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılacak.



Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2015 seçim kampanyası sırasında konuyu parti programına almış, daha önce yaptığı açıklamalarda amacın, reşit olmayan kişilerin marihuanaya erişimini kısıtlamak ve satıştan organize suç örgütlerinin kar sağlamasını önlemek olduğunu söylemişti.



Trudeau, marihuanayı yasaklamanın, kişileri uzak tutmak konusunda etkili olmadığını da belirtmişti.



Tasarı, Kanada'da marihuana üretiminin lisanslı şirketlere bırakılmasını, evlerde hane başına dört köke kadar şahsi üretime izin verilmesini, lisanslı satışların da aynı sigarada olduğu gibi 18 yaşından küçüklere yapılmamasını öngörüyor.



Bazı uzmanlar, ülkede yasal düzenlemenin tamamlanabileceğini, öte yandan Kanada'nın taraf olduğu uluslararası anlaşmalar ve ek düzenlemeler nedeniyle lisanslı satışın 2018'e yetiştirilmesinin zor olduğunu, ancak 2019'da uygulanmaya başlayacağını belirtiyor.



Tasarı, parlamentoda milletvekilleri ve ilgili komite tarafından görüşüldükten sonra Senato'ya sunulacak.



Yasa tasarısının amaçlarından biri de yasa dışı marihuana ticaretinin önüne geçmek. Kanada, yeni uygulamayla yılda 5 ila 7 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.



Tasarının yasalaşması durumunda Kanada, marihuananın doğrudan ya da çeşitli kısıtlamalarla serbest bırakıldığı 20. ülke olacak.



Marihuananın serbest olduğu diğer 19 ülke şöyle sıralanıyor:





"Amerika Birleşik Devletleri (2 eyaletinde), Avustralya, Fransa, Arjantin, Belçika, Çekya Cumhuriyeti, Ekvador, Estonya, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İran, İspanya, Kuzey Kore, Kamboçya, Kolombiya, Pakistan, Uruguay, Kosta Rika.



-Tasarıyı 4 bakan tanıttı



Tasarı Adalet Bakanı Jody Wilson-Raybould, Kamu Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, Sağlık Bakanı Jane Philpott ve Ulusal Gelirler Bakanı Diane Lebouthiller tarafından federal parlamentoya sunuldu.



Parlamentoda ortak basın toplantısı düzenleyen bakanlar, tasarının marihuanayı her alanda ve tümüyle serbest bırakmadığını, amacın toplumun ve özellikle çocukların korunması olduğunun altını çizdi.



Marihuananın üretim ve satışının sadece Kanada içinde ve açıklanan kurallar doğrultusunda serbest kalacağına işaret eden bakanlar, marihuananın ithalat ve ihracatına izin verilmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.



Tasarının yasalaşması durumunda kurulacak bir görev gücünün, uygulamayı izleyeceği de belirtildi.