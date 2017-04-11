Kanada'da kullanılan oylar, Türkiye'ye getirildi

Amerika kıtasından ilk oylar geldi



İSTANBUL - Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Kanada'da kullanılan oylar, çuvallarla Türkiye'ye getirildi. THY uçağı ile Toronto ve Vancouver'dan getirilen 8 çuval dolusu oy, Ankara'ya gönderilecek.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda geçen pazar günü sona eren oy verme işlemi sonrası 4 farklı kilitle korunan güvenli odada tutulan oylar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde Türkiye'ye getirildi. Oy çuvalları uçağın kargo bölümü yerine YSK tarafından satın alınan koltuklarda getirildi. Toronto'dan 6 torba, Vancouver'dan ise 2 torba oy, Türk Hava Yollarının seferi ile İstanbul'a getirildi. Oylar Atatürk Havalimanı'nda oluşturulan güvenli bir alana konuldu. Dünyanın farklı ülkelerinden Atatürk Havalimanına getirilen oyların THY uçağı ile Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.