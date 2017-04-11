Kanada'da Kullanılan Oylar Türkiye'ye Getirildi

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması kapsamında Kanada'da kullanılan oylar, çuvallarla Türkiye'ye getirildi. THY uçağı ile Toronto ve Vancouver'dan getirilen 8 çuval dolusu oy, Ankara'ya gönderilecek.



Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda geçen pazar günü sona eren oy verme işlemi sonrası 4 farklı kilitle korunan güvenli odada tutulan oylar, diplomatik kurye ve siyasi parti temsilcilerinin nezaretinde Türkiye'ye getirildi. Oy çuvalları uçağın kargo bölümü yerine YSK tarafından satın alınan koltuklarda getirildi. Toronto'dan 6 torba, Vancouver'dan ise 2 torba oy, Türk Hava Yollarının (THY) seferi ile İstanbul'a getirildi. Oylar Atatürk Havalimanı'nda oluşturulan güvenli bir alana konuldu. Dünyanın farklı ülkelerinden Atatürk Havalimanı'na getirilen oyların THY uçağı ile Ankara'ya gönderileceği öğrenildi. - İSTANBUL