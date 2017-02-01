Kanada'da Camiye Yönelik Silahlı Saldırı

Kanada'nın Quebec kentinde iki gün önce yaşanan terör saldırısı sonrası, ülkede Müslümanlara karşı nefret söylemlerinde artış olduğu bildirildi.





Montreal Polis Şefi Phillippe Pichet, yaptığı basın açıklamasında, saldırının olduğu pazar gününden bu yana Müslümanlara karşı nefret içerikli sosyal paylaşımlarla ilgili 14 ayrı şikayet aldıklarını söyledi.



Pichet, "Bu rakam, saldırı gecesinden başlayarak salı gününe kadar ani artış gösterdi. Geçen mayıs ayından yıl sonuna kadar bu tarz toplam 55 şikayet aldığımız düşünülürse, bunun ciddi bir artış olduğunu görürüz." dedi.



Ayrıca Pichet, nefret suçlarını izleme ve müdahale için 55 kişilik yeni bir ekip oluşturduklarını belirtti.



1 kişi gözaltına alındı





Bu arada, sosyal medyada İslam ve Müslümanlık karşıtı nefret içeren paylaşımlarda bulunan bir Kanadalının gözaltına alındığı açıklandı.



Montreal Polis Sözcüsü Raphael Bergeron, kimliği açıklanmayan bir kişinin, Müslümanları hedef gösteren paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu.



Bergeron, gözaltında tutulan 47 yaşındaki şahsın elektronik ekipmanlarına el konulduğunu ve evinde arama yapıldığını kaydetti.





Caminin görüntüleri basına servis edildi



Bu arada, Quebec İslam Kültür Merkezi Camisi'nin görüntüleri ilk kez basına servis edildi. Cami yönetimi tarafından çekilen görüntüler caminin Facebook sayfasından paylaşıldı.



Yaşanan saldırının izlerinin görülebildiği görüntüler, Kanada ve dünya basını tarafından kullanılmaya başlanırken, görüntülerdeki kan izleri ve duvarlardaki kurşun delikleri dikkati çekti.



Ölenlerden 3'ünün cenazesi yarın



Saldırıda hayatını kaybeden 6 kişiden, Hassane Abdelkrim, Khaled Belkacemi ve Aboubaker Thabti için yarın Maurice Richard Arena'da cenaze töreni düzenlenecek.



Quebec kentinde henüz Müslüman mezarlığı olmadığı için cenazeler, kılınacak namazın ardından Laval bölgesindeki Müslüman Mezarlığına defnedilecek.



Öte yandan, saldırıda ölen Azzeddine Soufiane, Mamadou Tanou ve Ibrahima Barry'nin ailelerinin, yakınlarını ülkelerinde defnetmek istedikleri bildirildi.



Yardım kampanyası başlatıldı



Quebec'teki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine destek için açılan iki ayrı yardım hesabından birinde 243 bin, diğerinde de 130 bin Kanada doları toplandı.



Bağış kampanyasına, Müslüman toplum üyelerinin yanı sıra Kanadalılar da katkıda bulunuyor.