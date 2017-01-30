İngiltere, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün camiye yapılan terör saldırısına tepki gösterdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, saldırıya ilişkin resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu.
Açıklamasında Duncan, "Düşüncelerim, Quebec'teki camiye yönelik silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte. Birleşik Krallık, Kanada'nın yasını paylaşıyor." ifadelerini kullandı.
Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezi'nde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.
Kanada'da Camiye Saldırıya Dünyadan Tepkiler
İngiltere, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün camiye yapılan terör saldırısına tepki gösterdi.
İngiltere, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec'te dün camiye yapılan terör saldırısına tepki gösterdi.