Kanada'da Camiye Düzenlenen Saldırı - Eyfel Kulesi, Saldırıda Ölenlerin Anısına 'Karartıldı'

Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi ünlü Eyfel Kulesi, Kanada'nın Quebec eyaletinin başkenti Quebec City'de bir camiye yapılan terör saldırısında ölenlerin anısına gece yarısından itibaren tamamen karartıldı.



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo yaptığı yazılı açıklamada, "Fanatikler tarafından sivil masum insanların canına kast eden bu korkunç terör saldırısını şiddetli kınıyorum." tepkisini dile getirdi.



Paris halkının kurbanların aileleri ile dayanışma içinde olduğunu kaydeden Hidalgo, "Paris halkının, Quebec halkı ile dayanışmasını göstermek amacıyla Eyfel Kulesi'nin ışıkları pazartesi gece yarısında söndürülecek. Şiddet ve barbarlık sınır tanımasa bile, şehirlerimiz bu tehdide karşı dayanışma içinde olmayı sürdürecektir." ifadelerini kullandı.



Kanada'nın Quebec eyaletinde İslam Kültür Merkezinde yatsı namazı için toplanan cemaati hedef alan ve 3 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.