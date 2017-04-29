Kanada'da 23 Nisan Etkinliği - Mississauga

Kanada'nın Toronto kentindeki tek Türkçe kursunun öğrencileri, hazırladıkları 23 Nisan programı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. Yıldönümünü kutladılar.



Toronto'nun Peel Bölgesi Halk Okulları Yönetim Kurulu'nda Uluslararası Dil Öğretmeni olarak görev yapan Nalan Dodanlı ile Derya Güler tarafından geçen yıl açılan Türkçe Kursu'nun öğrencileri, hazırladıkları program ile öğrendikleri anadillerini de sergileme fırsatı buldular.



-'Dil gelecek ile bağlantımızdır'



23 Nisan şemliğine katılan Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, yeni nesillerin kendi dillerini öğrenmelerinin önemine değindi. Şen, "bizi geçmişten yarınlara bağlayacak olan bağlantı dilimizdir. Yapacak yüzlerce başka şey varken, her Cumartesi günü çocuklarını bu kursa getirerek ana dillerini öğrenmeleri tercihinde bulunan siz ana-babaları ve aynı fedakarlıkla bu kursu açan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" dedi.



-'Çok mutluyuz'



Program sonunda AA muhabirine konuşan kurs öğretmeni Nalan Dodanlı, "bayramımızı velilerimiz ve çocuklarımızla birlikte sevinçle ve şenlikle kutladık. Çok mutluyuz" diye konuştu. Nalan Dodanlı, "aslında 23 Nisan günü yapmayı planladığımız programımız, kursumuzun da olduğu bu binanın bakım çalışmaları nedeniyle bir hafta sonrasına gerçekleşti" dedi.



Kanada Milli Marşı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, 23 Nisan ve çocuk konulu şarkılar seslendiren kurs öğrencileri, daha sonra şiirler okuyup, kısa oyunlar sergilediler. Geleneksel kıyafetlerle zeybek oynayan çocuklar, program sonunda üzerinde 23 Nisan Kutlu Olsun yazan yaş pastadan ve velilerin evlerinde hazırlayıp getirdiği yemeklerden yediler.