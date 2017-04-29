Kanada'da 23 Nisan Etkinliği

Kanada'nın Toronto kentindeki tek Türkçe kursunun öğrencileri, hazırladıkları etkinlikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü kutladı.



Toronto'nun Peel Bölgesi Halk Okulları Yönetim Kurulunda, uluslararası dil öğretmeni olarak görev yapan Nalan Dodanlı ile Derya Güler tarafından geçen yıl açılan Türkçe kursunun öğrencileri, hazırladıkları program ile geliştirdikleri ana dillerini de sergileme fırsatı buldu.



23 Nisan kutlamasına katılan Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen, yeni nesillerin kendi dillerini öğrenmelerinin önemine değindi. Şen, "Bizi geçmişten yarınlara bağlayacak olan dilimizdir. Yapacak yüzlerce başka şey varken, her cumartesi çocuklarını bu kursa getirerek ana dillerini öğrenmeleri tercihinde bulunan siz ana-babaları ve aynı fedakarlıkla bu kursu açan öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.



Kurs öğretmeni Nalan Dodanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bayramımızı velilerimiz ve çocuklarımızla birlikte sevinçle ve şenlikle kutladık. Çok mutluyuz." diye konuştu.



Dodanlı, "Aslında 23 Nisan günü yapmayı planladığımız programımız, kursumuzun da olduğu bu binanın bakım çalışmaları nedeniyle bir hafta sonrasına gerçekleştirilebildi." ifadesini kullandı.



İstiklal Marşı ve Kanada milli marşının okunmasının ardından başlayan programda, 23 Nisan ve çocuk konulu şarkılar seslendiren kurs öğrencileri, şiirler okuyup, kısa oyunlar sergiledi. Geleneksel kıyafetlerle zeybek oynayan çocuklar, program sonunda üzerinde "23 Nisan Kutlu Olsun" yazan yaş pastadan yedi.