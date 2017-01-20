Kanada Büyükelçisi'nden Sözlü'ye Ziyaret

Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Mr. ChrisCooter, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti.



Mr. ChrisCooter'ı makamında konuk eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, ekonomik anlamda Türkiye-Kanada ilişkilerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.



"Türkiye ve kanada arasındaki ilişkiler geliştirilmeli"



Mr. Cooter'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, Türkiye ve Kanada arasındaki ticari ilişkilerin kuvvetlendirilmeye ihtiyacı olduğunu vurgularken, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin arttırılması siyasi ve kültürel yakınlığı da arttırır. Bu noktada Kanadalı yatırımcıları Adana'da ağırlamaktan kıvanç duyar, onlara kolaylık sağlarız" dedi. Kanada'nın güvenli bir ülke olduğunu, ülkede refah seviyesinin yüksek olduğunu söyleyen Başkan Sözlü, Kanada'nın eğitim konusundaki ileri düzeyde oluşunu takdir ettiğini belirtti.



"Avrupa'dan hassasiyet bekliyoruz"



Türkiye'nin kendisine ihtiyacı olan herkese kapılarının açık olduğunu belirten ve bunu Suriyeli mültecilerin Türkiye'deki durumu ile örneklendiren Başkan Sözlü, "Avrupa Türkiye'nin Suriyeli mülteciler konusundaki insani yardımseverliği takdir ediyor ancak mültecileri bize göndermeyin diyor. Avrupa'nın bu konuda daha hassas olması gerekir" diye konuştu.



Türkiye'nin gerek sınırları içerisinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı ciddi bir mücadele içerisinde bulunduğunu ifade eden Başkan Sözlü, terörle mücadele noktasında Avrupa'nın Türkiye'nin önünü keserek siyasi yaptırımlar uygulamaya çalıştığını vurguladı.



"Psikolojik ve tıbbi desteğe hazırız"



Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumu anladığını belirten Büyükelçi Mr. Cooter, "Alkışlayacağımız tek durum barıştır. Türkiye burada büyük işler yapıyor; bizler de psikolojik ve tıbbi destek konusunda her zaman Türkiye'ye yardıma hazırız. Eğitim konusunda da Türkiye ve Kanada arasında öğrenci değişimleri için bize düşeni yaparız" şeklinde konuştu.



Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü, Kanada Büyükelçisi'ne dokuma kilim ve küçük hediyeler verirken Büyükelçi Mr. Cooter da ülkelerinde gerçekleştirilecek olan bu yılki film festivaline Başkan Sözlü'yü davet etti. - ADANA