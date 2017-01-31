Kanada Büyükelçisi Christopher John Cooter, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i Ziyaret Etti

KANADA'nın Ankara Büyükelçisi Christopher John Cooter, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'i ziyaret etti. Kabulde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Görmez, bütün insanlığın farklı inançları, farklı kültürleri birlikte yaşatma konusunda zorlanmaya başladığı bir dönemden geçtiğini ifade etti. Ayrılıkçı düşüncelerin, öfke ve nefret söylemlerinin dünyayı ve insanlığı sardığı bir zaman diliminde bulunulduğunu ifade eden Görmez, "Böyle bir zamanda Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun açıklamaları, milyonların düşüncelerine tercüman olmuştur. Sağduyunun sesi olarak dünyadaki pek çok mazlum insanın yüreğine su serpmiştir" diye konuştu.



Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, "Başbakan Justin Trudeau'nun açıklamaları dünya ile doğu ve batı ile ilgili değerlendirmeler yaparken, genellemeler yapılmaması gerektiğini ortaya koymuştur. Tabi hemen arkasından bir camide ibadet halinde olan insanlara saldırının gerçekleştirilmiş olması son derece üzüntü verici olmuştur. Öncelikle insanlık ailesinin bir ferdi olarak, bu tür meşum eylemleri kınamak ve telin etmek gerekir. Ancak kınamak ve telin etmek yetmez. Aynı zamanda insanlığın farklı mabetleri barış içerisinde yaşatmak konusunda bile neden acziyete düştüğü konusunda kafa yorması lazım. Çünkü sadece Kanada'da değil, Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaptığı tespitlere göre sadece Avrupa'da 2016 yılında 356 caminin saldırıya uğradığına şahit oluyoruz. Aynı şekilde bizim coğrafyamızda, tarih boyunca farklı mabetleri yan yana yaşatmış bir coğrafyada, başka dinlerin mabetlerine de nice saldırıların olduğuna birlikte şahit olduk." dedi.



Mehmet Görmez, "Mabet masuniyeti, mabetlerin korunması, bütün ilahi dinlerin üzerinde durduğu önemli ilkelerden bir tanesidir. Kanada'da bu üzücü cami saldırısından sonra Kanadalı yerel yöneticilerin ve Sayın Başbakanın halkın gösterdiği tepkiden dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. En önemlisi, ortaya konulan tavır politik bir strateji değil, son derece insani bir tavır olarak ortaya çıkmıştır. Daha güzel bir dünyayı insanlık olarak birlikte kurmayı Allah bize nasip etsin. Sayın Başbakan'ın da ifade ettiği gibi insanların farklılıkları insanlık için zenginlik olur, bir düşmanlık vesilesi olmaz" diye konuştu.



Büyükelçi Cooter Kanada'daki olayın failinin yakalandığını, bu saldırının sadece o anda camideki Müslümanlara değil, Kanada'da yaşayan bütün insanlara yapılan bir saldırı olduğunu dile getirdi. Başbakan Trudeau'nun farklı dini inançların bir arada yaşamasının da temel Kanada ilkesi olduğunu söylediğini belirten Cooter, "Kanada polis teşkilatı, dini inançları ne olursa olsun Kanada'da yaşayan herkesi korumakla yükümlüdür." diye konuştu.



Cooter, Kanadalıların inançları fark etmeksizin camilere akın ettiğini ve saldırıda hayatını kaybedenlere karşı yakınlıklarını sunduklarını söyledi. Büyükelçi Cooter, "Sayın Başbakanımızın belirttiği gibi, geçmişleri ne olursa olsun, dini inançları ne olursa olsun Kanada gelen herkesi kabul etmeye devam edecektir." dedi.



Diyanet İşleri Başkanı Görmez, açıklamaların ardından bir gazetecinin ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ülkeye girişine kısıtlama koymasıyla ilgili değerlendirmesini sorması üzerine, şu cevabı verdi: "Bazı iyilikler ve güzellikler görüyoruz ki genellemeler yapmaktan bizi men ediyor. Bazı insanların kitleler halinde havaalanlarına akın ederek, oraya sığınan insanlara sahip çıkması son derece önemlidir. Dolayısıyla bu tür ayrımcı düşünce ve politikaların toplumlarda makes bulmayacağına dair bize umut veriyor. Bence bu umutları yükseltmek ve çoğaltmak gerekir."