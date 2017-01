Kanada Başbakanı'ndan ABD'nin Göçmen Yasağına Karşı Duruş

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Müslümanların çoğunlukta yaşadığı yedi ülkeye ABD'nin getirdiği geçici giriş yasağına sosyal medyada karşı çıktı.



Trudeau, attığı tweetlerde 'Kanada'ya Hoşgeldiniz' etiketini kullanarak, "Kanadalılar, inancınıza bakmaksızın zulümden, terörden ve savaştan kaçan sizleri hoş karşılayacaktır. Çeşitlilik gücümüzdür #KanadayaHoşgeldiniz" ifadesini kullandı.





Trudeau, aynı zamanda 2015 yılında küçük bir Suriyeli mülteciyi havaalanında karşıladığı fotoğrafını da Twitter'dan paylaştı.



Kanada'ya geçtiğimiz 13 ay içinde yaklaşık 40 bin Suriyeli mülteci kabul edildi.



Mülteci programı destekle karşılandı



Trudeau'nun tweetleri hem ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı son kararnamaye karşı bir tutum sergiliyor, hem de Kanada'da olumlu karşılanan Suriyeli mülteci programının başarısını göstermeyi hedefliyor.





New York Times'ın haberine göre geçtiğimiz Kasım ayından beri ülkeye kabul edilen 16 bin mülteci, Kanadalıların sponsorluklarını üstlenmesi sayesinde gerçekleşti.



Trudeau'nun ülkeyi ziyaret turu kapsamında sponsorların en çok karşı çıktığı nokta, mültecilerin gerektiği kadar hızlı ülkeye gelmemesi olmuştu.



Trump'ın imzaladığı kararname çifte vatandaşları da kapsıyor.



Ancak Trudeau'nun sözcüsü, bu kararın Kanada vatandaşlarına uygulanmayacağı garantisini aldıklarını açıkladı.



Kanada'nın Göçmen Bakanı Ahmed Hussen de Somalili bir mülteci ve çifte vatandaşlığa sahip.



ABD Başkanı Donald Trump, imzaladığı kararname ile Suriyelilerin ABD'ye girişini, "ikinci bir emre kadar" durdururken, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülkenin vatandaşlarına 3 aylık vize kısıtlaması getirmişti.

İngiltere Başbakanı, 'karara katılmıyor'



İngiltere Başbakanı Theresa May'in ofisinden yapılan açıklamada ise İngiliz liderin Trump'ın kararına 'katılmadığı' ve bu yasağın İngiliz vatandaşlarını etkilemesi takdirinde karara karşı çıkılacağı belirtildi.





Ancak May'in açıklaması, kararı kınamak yerine ABD'nin kendi politikalarına karar verme hakkı olduğunu belirtmesi yüzünden tepki çekti.



Irak doğumlu İngiliz milletvekili Nadhim Zahawi, "Sanırım ilkokuldan beri bu kadar dışlandığımı hissetmedim" açıklamasında bulundu.



Zahawi, bu yasakla beraber eşi ile Princeton Üniversitesi'nde okuyan ikiz çocuklarını ziyaret edemeyeceklerini de belirtti.



İran, karşılık vermeyi değerlendiriyor



Trump'ın imzaladığı kararname ile vatandaşlarının ABD'ye girmesi geçici olarak yasaklanan İran ise kararı kınadıklarını duyurdu.



İran Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında ABD hükümetinin kararını ve ABD vatandaşlarını birbirinden ayırsa da kararı dikkatle inceledikten sonra karşılık vereceklerini belirtti.



İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise verilecek karşılığın geriye dönük olmayacağını ve geçerli İran vizesi olanların ülkeye girebileceğini vurguladı.



Zarif, aynı zamanda bu kararın, "tarihte aşırıcılara ve onların destekçilerine verilen büyük bir hediye" olarak değerlendirileceğini de belirtti.



Iraklı milletvekilleri ise konunun parlamentoda ele alınmasını talep etti.



Teknoloji devlerinden tepki



Trump'ın imzaladığı kararnameye Silikon Vadisi'nin önde gelen isimlerinden de tepki geldi.



Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey, attığı bir dizi tweet ile Trump'ın kararına tepki gösterdi.



Dorsey, "Kararın insani ve ekonomik etkisi gerçek ve çok üzücü. Mültecilerin ve göçmenlerin ABD'ye getirdiklerinden faydalanıyoruz" dedi.



Dorsey bir başta tweetinde ise "ABD'deki Suriyeli göçmenlerin yüzde 11'i iş sahibi, bu oran ABD doğumlu iş sahiplerinin üç katı" dedi.



Twitter ise resmi hesabından, "Twitter, göçmenler ve bütün dinler tarafından kuruldu. Onlar için ve onlarla varız, her zaman" dedi.



Google'ın çatı şirketi Alphabet ise karardan etkilenebilecek çalışanlarının bir an öne ABD'ye dönmesi çağrısında bulundu.



Google CEO'su Sundar Pichai, 100 çalışanının etkilenebileceğini belirttiği kararı kınadığını açıkladı.



Microsoft ise 76 çalışanının karardan etkileneceğini söyledi.



Tesla CEO'su Elon Musk ise Twitter'dan, "Bu genelde Müslüman ülkelerden vatandaşlara battaniye giriş yasağı ülkenin zorlukları ile mücadele etmek için en iyi yöntem değil. Bu politikadan olumsuz etkilenen çoğu kişi ABD destekçisi. Doğru yaptılar, yanlış yapmadılar ve reddedilmeyi hak etmiyorlar" dedi.





Musk, geçtiğimiz günlerde Trump'ın Beyaz Saray'da iş adamlarına verdiği kahvaltıya katılmıştı.