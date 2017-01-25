Kanada Başbakanı: İhracata Dayalı Sanayimiz İçin Ticaret Anlaşmaları Zorunlu





Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri'ni Trans Pasifik Ticaret Anlaşması'ndan (TPP) çekmesinin ardından anlaşmanın imzacılarından Kanada, serbest ticaret anlaşmaları için dünya genelinde zemin yoklamayı sürdürecek.



TPP'ye dahil 12 ülkeden biri olan Kanada'nın başbakanı Justin Trudeau, ihracata dayalı Kanada endüstrisinin geleceği açısından serbest ticaret anlaşmalarının gerekli olduğunu söyledi.



Justin Trudeau, Kanada Başbakanı: "Bu türden karşılıklı yakın ticari ilişkiler, milyonlarca orta sınıf Kanadalı çalışanın geleceğini ilgilendiriyor. Bizim tartışmamızın odaklandığı temel mesele gerçekten de bu."



Kanada başbakanı konuşmasının bir bölümünde Asya pazarının kendileri için özel önemine vurgu yaptı.



Justin Trudeau, Kanada Başbakanı: "Asya ile ticari ilişkilerimizin gittikçe geliştiğini biliyoruz ki bu da devam etmesini istediğimiz Kanada'nın refahı ve Kanadalıların istihdamı açısından çok önemli."



Öte yandan Kanada Dışişleri bakanı Chrystia Freeland de Amerika Birleşik Devletleri olmadan Trans Pasifik Ticaret Anlaşması'nın devam edemeyeceğini açıkladı.



Auteur: euronews-tr



Tags: dayalı Asya Kanada Kanda Uluslararası ticaret anlaşmaları sanayimiz ticaret İhracata zorunlu için Başbakanı: Uluslararası ticaret anlaşmaları Gepost: 25 januari 2017