Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacının yaklaşık 2,5 milyon ünite olduğunu belirterek, "Biz 2016 yılında 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Yeşilay Genel Merkezini ziyaret etti.



Burada Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Akif Seylan, Yeşilay Genel Sekreteri Osman Baturhan Dursun, Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Dönmez ve Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz tarafından ağırlanan Kınık, Türkiye genelinde 60 bin ünite olan kan bağışı stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğüne dikkati çekerek, stoklardaki azalma sebebiyle çağrıda bulunduklarını söyledi.



Çağrı üzerine Yeşilay'ın, gönüllülerini harekete geçirdiğini vurgulayan Kınık, duyarlılıklarından dolayı Yeşilay'a teşekkür etti.



Her gün 11 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu, buna karşılık soğuk hava şartları, fırtına ve kar yağışı gibi nedenlerle birçok ilde insanların evlerinden çıkarak kan vermeye gidemediğini ifade eden Kınık, şunları dile getirdi:



"Hastanelerde ameliyatlar devam ediyor, kan ihtiyacı da devam ediyor. Her zaman söylediğimiz gibi kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu nedenle ülke genelinde 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireylere kan bağışlama çağrısı yaptık. Bu çağrımız devam ediyor. Erkekler yılda 4, kadınlar 3 kez kan verebilir. Türkiye'nin bir yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2,5 milyon ünitedir. Biz 2016 yılında 2 milyon 100 bin ünitenin üzerinde bir kan bağışı alarak ülke ihtiyacının büyük bölümünü karşıladık. Ancak her zaman için kana ihtiyaç vardır. Kan stokumuzun daha fazla düşmesi korkusu yaşıyoruz. İhtiyaç durumunda yetersiz kalmak istemediğimiz için başta halkımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımıza kan bağışı yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz."



Yeşilay Genel Başkanı Yardımcısı Seylan da Türk Kızılayı'nın kan bağışı çağrısı üzerine tüm Yeşilay gönüllülerini harekete geçirdiklerini belirterek, "Kış şartları kan bağışını durdurabiliyor. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kan stoklarının yetersizliği gibi acil bir durumda bizler de Yeşilay ailesi olarak elimizden geldiği kadar destek vermeye çalıştık, desteğimize Türkiye çapında devam edeceğiz. Tüm gönüllülerimiz Türk Kızılayı çalışmaları için de her zaman en öndedir ve gönüllüdür." ifadelerini kullandı.



Kan bağışı kampanyasına katılan Yeşilay yönetim kurulu ve üyeleri, derneğin Sepetçiler Kasrındaki genel merkezinde kan bağışı kampanyasına katıldı.